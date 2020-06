Magnetisch encodersysteem

De BML absolute magnetische encoder uit de SGA serie is met een nauwkeurigheid tot ± 12µm en een resolutie van 1µm geschikt voor toepassingen waar een hoge absolute positienauwkeurigheid en eindpositie- nauwkeurigheid vereist zijn. Het lineaire meetsysteem is geschikt voor meetlengtes tot 48 meter.

Plug and play installatie maakt integratie in het aandrijfsysteem eenvoudig. De besturing detecteert automatisch de sensor en zijn basisinstellingen. De sensor biedt ook een grote flexibiliteit, aangezien verwijderen en weer aanbrengen op de tape is toegestaan. Omdat het systeem werkt op basis van magnetisme, is het ongevoelig voor temperatuurveranderingen, vuil of slijtage. Dankzij de compacte vormfactor is het meetsysteem ook in bestaande toepassingen eenvoudig te integreren, zelfs onder krappe montageomstandigheden. De leesafstand van 1,3 mm vergemakkelijkt installatie.



De meetkwaliteit wordt consequent door het systeem gecontroleerd. Automatische conditiebewaking controleert de signaalkwaliteit. Status LED's en diagnosefuncties zorgen voor een betrouwbare werking en een efficiënter onderhoud.