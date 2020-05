Digitale flowmeter voor beademingsapparatuur

De wereldwijde vraag voor sensoren voor toepassing in beademings- apparatuur is de afgelopen maanden explosief gestegen. Om in te spelen op deze vraag heeft Sensirion recent de SFM3019 op de markt gebracht.

De SFM3019 is een digitale flowmeter die ontwikkeld is voor massaproductie. Het flowkanaal is dusdanig ontworpen dat deze een zeer laag drukverlies heeft over het sensorelement. Dit maakt de sensor zeer geschikt voor beademingsapparatuur.



De sensor is gebaseerd op het door Sensirion gepatenteerde CMOSens Technolgy en meet zowel de lucht- als de zuurstofflow op 3% van de gemeten waarde nauwkeurig. Het meetbereik is van -10 tot 240 slm. Het sensorsignaal wordt intern gelineariseerd en temperatuurgecompenseerd. Dit signaal is uit te lezen met een 2 kHz 16 bits I²C bus.