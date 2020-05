Multi-gas massaflow sensoren

Sensirion introduceert een multi massaflow sensor die geschikt is voor het zeer nauwkeurig meten van zuurstof, lucht en lachgas. Eventueel andere gassen zijn op aanvraag leverbaar. Het gewenste gastype is eenvoudig via de I2C bus selecteerbaar. Hierdoor is deze sensor bij uitstek geschikt voor toepassing in medische applicaties. De nieuwe SFM4300 is klein en is bestand tegen drukken oplopend tot 6 bar. Hij meet uni-directioneel de massaflow tussen de 0 en 20 SLM. De sensor is temperatuurgecompenseerd en volledig gekalibreerd en meet op 3 procent nauwkeurig de massaflow. De SFM4300 is leverbaar met verschillende mechanische connecties zoals down mount of legris aansluitingen.