Flowmonitoren

De B-serie indicatoren van Fluidwell bestaat uit vier modellen: B-Basic, B-Smart, B-Alert en de B-in-control voor weergave/totaliseren van flow of een batchcontroller om een batchproces te regelen. De B-in-control is uitgerust met een zogenaamde ‘one-stage-control’ en heeft de beschikking over twee uitgangen om bijvoorbeeld een klep te openen of te sluiten.

De B-basic kan ingezet worden voor directe weergave van actuele flow plus een totaal (debiet) van een langere periode. Met de B-Smart is het mogelijk deze via een analoge uitgang door te geven. Met de B-Alert kan een relais geactiveerd worden als de totaalwaarde kleiner is dan (laag alarm) of groter dan (hoog alarm) of buiten een lage en hoge waarde (vensteralarm).



De compacte behuizing is gemaakt van hoogwaardig GRP kunststof en heeft een volledig IP65 (NEMA4) afdichting. De behuizing is geschikt voor gebruik in het veld en kan direct op de flowmeter gemonteerd worden.