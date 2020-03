Encoder voor platte motoren

De BXT-reeks extra korte borstelloze DC-motoren, is uitgebreid met de IEF3-4096 magnetische encoder in gelijke diameter. Met 6,2 mm extra lengte blijven de motor/encoder-units ook kort. Bovendien is de encoder volledig geïntegreerd in de behuizing van de motor. De IEF3-4096 heeft drie kanalen met indexfunctie en een hoge resolutie tot 4096 lijnen per omwenteling. Verder is er een variant met ‘line driver' leverbaar: de IEF3-4096 L. De encoder kan worden gecombineerd met de 2214...BXT H, 3216...BXT H en 4221...BXT H behuisde BXT motoren. Typische toepassingen zijn te vinden in robotica, medische technologie, laboratoriumautomatisering en industriële automatisering. De encoder wordt aangesloten met een lintkabel; er zijn verschillende connector typen beschikbaar.