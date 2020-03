'Outdoor’ objectdetectie

In havens, op rangeerterreinen, bij sluizen, op spoortrajecten en in andere ‘outdoor’-omgevingen kan een botsing of verstoring alles zomaar stilleggen. Daar zit niemand op te wachten. Daarom komt Sick nu met een geavanceerd totaalsysteem voor objectdetectie in de buitenlucht: AOS. De combinatie van LiDAR-outdoorscanner(s), Flexi Soft-veiligheidscontroller(s) en slimme software geeft toegang tot een systeem dat een veel hogere detectiebetrouwbaarheid voor buitentoepassingen garandeert, dan bijvoorbeeld losse 2D-laserscanners kunnen waarmaken. De AOS is makkelijk en snel in te stellen: alle sensoren en controlefuncties zijn voorgeconfigureerd. Het systeem voer cyclische zelftests om zeker te eten dat alles naar behoren functioneert.