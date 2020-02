Nauwkeurig flow meten in een verstoord flowprofiel (video)

In de water- en afvalwaterindustrie is een hoge meetnauwkeurigheid essentieel voor een optimale procesbeheersing. Een verscheidenheid van invloeden, zoals een dicht netwerk van leidingen of obstakels in de leiding, veroorzaken stromingsturbulenties die de nauwkeurigheid beïnvloeden.

Door debietmeters uit te rusten met de optie 0xDN Full Bore kunnen ook bij verstoringen in het stromingsprofiel betrouwbare meetresultaten worden verkregen. Hierbij detecteren meerdere meetelektroden de doorstroming, wat een aanzienlijk hogere dichtheid aan meetgegevens oplevert dan bij standaardapparatuur. In combinatie met de verfijnde signaalanalyse zijn betrouwbare meetresultaten ook bij verstoringen in het stromingsprofiel geen issue meer.



De Promag W 300/400/500 debietmeters van Endress+Hauser met de optie 0xDN Full Bore meten met hoge nauwkeurigheid (± 0,5%). Ze zijn geschikt voor installaties in krappe ruimtes, bijvoorbeeld op skids, omdat ze geen in- of uitstroomlengtes nodig hebben. Zo kan de Promag W vaak voorkomende wervelingen achter obstakels zoals bochten insteekapparatuur, opbouw op de buiswand, uitstekende afdichtingen of verschillende binnendiameters gemakkelijk verwerken. Dankzij het ontwerp zonder reductie is er geen drukverlies.



In het geval van verstoringen in het stromingsprofiel moet een installateur zich houden aan de aanbevolen in- en uitstroomlengtes of gebruik maken van een flowmeter met een gereduceerde meetbuis, die de wervelingen vermindert. Toch zijn er vaak niet voldoende lange rechte leidinglengtes aanwezig, en restricties leiden tot drukverlies in combinatie met een hoger energieverbruik en hogere kosten voor de werking van de pomp. Met de nieuwe optie 0xDN Full Bore is een flexibele installatie met kostenefficiënte werking eenvoudig te combineren.



Promag W met de 0xDN Full Bore optie is te combineren met de volgende transmitter versies: compacte (Proline 300/400) of remote versie (Proline 400/500). De digitale signaalverwerking begint in de intelligente sensor en vormt de basis voor een betrouwbare, nauwkeurige meting. Volledige toegang tot alle meetgegevens, inclusief diagnostische gegevens van de Heartbeat Technology, is mogelijk via digitale gegevensoverdracht of de in- en uitgangen.