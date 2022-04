Insteekhijsoog

De roteerbare, zelfborgende insteekhijsogen van Mparts hebben een draaibare beugel, die altijd uitlijnt in de trekrichting zonder dat de stift draait. Dankzij dit nieuwe ontwerp kan de constructie aanmerkelijk veiliger worden opgetild en getransporteerd en kan uitermate efficiënt gewerkt worden. Zo kan de stift met schroefdraad eenvoudig in een draadgat worden gestoken en met één druk op de knop ook weer worden ontgrendeld. Naast de standaard metrische maten zijn deze nieuwe modellen binnenkort ook leverbaar in inch-uitvoering (lees: AP32), zowel in gefosforteerd staal als in rvs 360 (1.4542). Afhankelijk van de gekozen uitvoering kan de maximale hijskracht variëren van 3,9 tot 18,0 kN bij in-lijn heffen en 1,5 tot 11,1 kN bij heffen onder een hoek van 45°. Elk model uit dit programma voldoet aan veiligheidsfactor 5, is corrosiebestendig en heeft een maximaal temperatuurbereik van 250 °C. De zelfborgende, roteerbare insteekhijsogen zijn leverbaar met een diameter van M10, M12, M16 of M24. Speciale opnamebussen of H11-boringen zijn niet meer nodig. Op aanvraag kan een speciale koffer worden samengesteld met alle maten insteekhijsogen.