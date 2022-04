Cleanroom kabelrupssysteem

Deeltjesvrije kabelrupsen zijn vereist voor het veilig geleiden van kabels en slangen in cleanrooms. Hiervoor is e-skin flat ontwikkeld, een modulair ontwerp en een alternatief voor vlakbandkabels. In de Fraunhofer cleanroom-test, heeft het energietoevoersysteem bewezen deeltjesvrij te zijn conform ISO klasse 1. Niet alleen als enkellaags, maar ook als drielaags aansluitklaar kabelrups-systeem. Het e-skin flat energietoevoersysteem is configureerbaar, afgestemd op het toepassingsscenario. Het kan bestaat uit maximaal zes compartimenten per laag. De drielaagse constructie ondersteunt kabelrupsen op de onderste laag, hetgeen de stabiliteit van de kabelrups waarborgt. Voor gebruik in de e-skin flat is specifiek de CFCLEAN- serie specifiek ontwikkeld. De kabel-aders kunnen energie en signalen overdragen voor de motorbesturing, bussignalen en Ethernet. De gebruiker kan desgewenst een compleet cleanroom-systeem ontvangen dat is gecertificeerd en direct aansluitklaar is.