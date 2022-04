Magnetische grijpers

De 24 V EMH elektro-permanente magneetgrijperreeks van Schunk bestond tot voor kort uit de enkelpolige EMH-RP-grijpers. Daar worden nu de tweepolige EMH-DP en de vierpolige EMH-MP aan toegevoegd.

De enkelpolige EMH-RP is vooral bedoeld voor het grijpen van platte en ronde onderdelen. Met een poolkwartet is de EMH-MP bijvoorbeeld geschikt voor de handling van plaatmateriaal. Zelfs zeer dun plaatstaal kan worden gescheiden dankzij de digitale viertraps grijpkrachtregeling. De tweepolige EMH-DP is met name bedoeld voor binpicking. Via standaard poolverlengingen kan het assortiment onderdelen verder worden uitgebreid.



De EMH-grijpers zijn verkrijgbaar in verschillende maten voor van 3,5 kg tot 175 kg. De werking van de grijpers is gebaseerd op een combinatie van elektrische en permanente magneten die de magnetische flux handhaven, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld. Slechts een korte elektrische impuls is nodig om het systeem te activeren en te deactiveren, wat betekent dat de grijpkracht ook bij stroomuitval niet wordt beïnvloed.