Kabelgeleiding voor SCARA-robots

SCARA-robots zijn ideaal voor het uitvoeren van industriële pick-and-place of assemblagetaken. Maar de extern geleide kabels en slangen moeten frequent worden vervangen of onderhouden vanwege de hoge belastingen. Door igus is gekeken naar de zwakke punten van de slangen en connectoren. Dit heeft geresulteerd in de SCARA Cable Solution een maatwerk kabelgeleiding die voorkomt dat kabels knikken, zelfs bij continu bedrijf. De SCARA Cable Solution bestaat uit drie componenten: het roterende lager bij het bewegende uiteinde en het vaste punt, alsmede de beschermslang met de e-rib. De speciale kenmerken zitten in de nieuwe roterende aansluiting, die de torsiekrachten absorbeert. De geïntegreerde kogellagers zorgen voor een soepel lopend energietoevoersysteem dat ook bestand is tegen hoge versnellingen. De beschermslang is versterkt met een e-rib.