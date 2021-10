Frictiescharnieren

Mparts presenteert een nieuwe serie frictiescharnieren met interne wrijving om in sectoren als de machine- en apparatenbouw, de scheepvaart, de zorg en de industrie panelen, kleppen en deurtjes in een gewenste positie te kunnen houden. Het nieuwe pakket omvat in totaal vijf verschillende modellen. Drie van de vijf modellen worden geleverd met een instelbaar positioneermoment en de overige modellen hebben af fabriek een vast wrijvingsmoment. Afhankelijk van de last kan bij de modellen met de instelbare waarde het wrijvingsmoment zelf worden ingesteld. Uniek aan deze nieuwe frictiescharnieren is dat de scharnierende functie en de positioneerfunctie op een unieke wijze zijn samengevoegd. Zo is in de penconstructie een wrijvingscomponent geïntegreerd. Het mechanisch openhouden is bij het gebruik van bovengenoemde componenten dus niet meer nodig. Afhankelijk van het gekozen model zijn de frictiescharnieren leverbaar in diverse uitvoeringen: met een geïntegreerd draadeinde, verzonken met schroef of in een opschroefuitvoering. De hierboven genoemde scharnieren worden geleverd in nylon of Zamak, eventueel met een rvs pin die belastbaar is tot maximaal 47 kg*cm.