Heinrich Kipp Werk komt met arrêteerbouten, die worden ontkoppeld met een excenterhefboom. Is de excenterhefboom over het dode punt dan klikt de bout los. Het voordeel is dat de arrêteerbout ontgrendeld dan blijft.

Handig wanneer meerdere arrêteerbouten handmatig niet gelijktijdig door één persoon zijn te bereiken. De hefbomen van glasvezelversterkte kunststof zijn verkrijgbaar in zwart en in verkeersrood, Continue gebruikstemperaturen van ca. 160 °C en kortdurende gebruikstemperaturen van max. 250 °C zijn mogelijk zijn. De schroefdraadhulzen en arrêteerpennen zijn beschikbaar in staal en rvs. Alle schroefdraadhulzen zijn leverbaar met fijne schroefdraad en in vier maten (M10x1 / M12x1,5 / M16x1,5 / M20x1,5). De excentergrepen zijn 360° draaibaar en in niet-bediende toestand duidelijk platter dan paddenstoel- of T-grepen, zodat verzonken montage mogelijk is.

