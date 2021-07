Kabelrups voor betere 3D-beweging van robots

Om kabels op industriële robots bij beweging veilig, gemakkelijk en compact te leiden, heeft igus de vier-dimensionale triflex ontwikkeld. Het telescoopmechanisme waarborgt 40% terugtreklengte, wat ruimte bespaart op de derde as van de robot, tot 83% gewicht, en de kosten voor terugtreksystemen.

De 3D triflex R kabelrupsen worden ingezet in voor de geleiding van kabels en slangen op robots. Retractiesystemen zijn tot nu to ontwikkeld op de derde as, om er voor te zorgen dat er geen lussen worden gevormd tijdens de beweging van de kabelrups, die de robot zouden kunnen hinderen. "Echter, de assen op de robots bieden steeds minder ruimte en dus was een nieuwe oplossing nodig", zegt hoofd kabelrupsen Jörg Ottersbach.

Het triflex TRX-systee,m ontwikkeld op basis van de triflex R kabelrups, is een 4D kabelrups waarin het terugtreksysteem al in is geïntegreerd. "Met TRX, hebben we een ruimtebesparende kabelrups gemaakt, die direct en compact op de derde as kan worden bevestigd. De energietoevoer draait in zichzelf, wordt spiraalvormig tot wel 40% langer en korter als in een telescopisch uittreksysteem", aldus Ottersbach.

Voor dit doel vertrouwt igus op een schroefverbindings-systeem en een geïntegreerde resetband. De band brengt de kabelrupsschakels steeds weer terug naar hun startpunt en zo kan de terugtrekkracht worden aangepast. De kabels worden in de kabelrups geplaatst in de vorm van een spiraal en worden veilig geleid in de beweging met behulp van de kabelrups. Daarnaast worden de kabels en slangen op hun plek gehouden in het midden van de TRX zodat ze hun positie niet verlaten wanneer aan de kabelrups wordt getrokken.

83% gewichtsbesparing

Vergeleken met andere terugtreksystemen bespaart de TRX tot 83% aan gewicht en vraagt slechts de helft van de ruimte. Op deze manier kunnen de prestaties van de robot verder worden verbeterd en worden de kosten gereduceerd door een extra terugtreksysteem achterwege te laten. TRX kan worden aangesloten op bestaande TRE serie triflex R kabelrupsen. Net als bij de triflex R, kunnen de kabels vanaf de buitenzijde in de kabelrups worden gedaan.