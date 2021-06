Dorner breidt de 2200-serie transportbanden uit met een bredere versie, die speciaal is ontworpen voor de Europese markt.

De nieuwe 2200 XL serie, nu verkrijgbaar met breedtes tot 914 mm en lengtes tot 3.500 mm, is ontworpen om ladingen tot 50 kg te transporteren, afhankelijk van de bandsnelheid (tot 37 m/min). De bredere transportband maakt de laagprofiel 2200 XL-serie ook geschikt voor meer uiteenlopende, zwaardere toepassingen binnen sectoren als material handling, metaalbewerking, verpakking, geautomatiseerde en handmatige assemblage, medische en farmaceutische industrie en andere. De serie is uitgevoerd met V-geleidende banden voor een positieve bandvolging. Deze ´V´-geleider past in een ´V´-groef die in de eindroller en de bedplaat van de transportband is uitgesneden. Hierdoor wordt de band over de hele lengte op zijn plaats gehouden en gaat niet scheef lopen. Bovendien is de transportband uitgerust met een gepatenteerd tandheugelspansysteem voor snel en nauwkeurig bandonderhoud. Alle standaard- en speciale bandopties van de 2200-serie, samen met opties voor standaard- en heavy load motorreductoren, zijn ook beschikbaar voor de 2200 XL-serie.

