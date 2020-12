De Schunk ERT-draaieenheid is optioneel leverbaar met een rem, die via de besturingseenheid wordt bediend. Hierdoor blijft de hoogte ongewijzigd. De eenheid kan worden gebruikt als draaitafel voor componenten, modules en gereedschappen, maar ook als draaieenheid voor portaaloplossingen, als roterende indexeertafels of als een uiterst nauwkeurige positioneringsmodule. De permanent bekrachtigde koppelmotor met absolute encoder heeft een herhaalnauwkeurigheid van 0,01°, korte reactietijden en hoge koppels. Door de opening in het midden gaan kabels en slangen of kan een camera worden gebruikt. Het is mogelijk aandrijfcontrollers van verschillende fabrikanten te gebruiken. In de eerste fase is de veelzijdige module verkrijgbaar in drie maten: 12, 50 en 300 met nominale koppels van 1,5 Nm, 7,8 Nm en 32 Nm, buitendiameters van 120 mm, 167 mm en 277 mm en maximaal toelaatbare massatraagheidsmomenten van 0,07, 0,39 en 5,53 kgm2. In een tweede uitbreidingsfase zijn optionele draaidoorvoeren voor de slangloze of draadloze overdracht van elektrische signalen, bussignalen of vloeistoffen, evenals stof- en spatwaterdichte varianten (IP54) beschikbaar.