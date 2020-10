Bij de corrosiebestendige AP29-insteekstift met zelfklemfunctie combineert het principe van een conventionele kogelinsteekstift met een zelfklemfunctie. De insteekstift trekt zichzelf vast door een speciaal ingebouwd klemmechanisme. De nieuwe insteekstift past eenvoudigweg in blinde gaten met een H11-passing. Het nieuwe model insteekstift kent twee uitvoeringen: met een stift in rvs 303 (1.4305) met een normale afschuifsterkte of in rvs 360 (1.4542) gehard met een hogere afschuifsterkte en een hogere belastbaarheid (conform DIN 50141). Afhankelijk van de gekozen uitvoering loopt de afschuifsterkte van 21 tot 257 kN. Beide modellen zijn uitgevoerd met een zwarte aluminium greep (RAL 9005), een gele rvs drukknop (RAL 1016) en hebben een bevestigingsmogelijkheid op de paddenstoelvormige kop voor een bevestigingskabel AP10, 12 of 22. Naar keuze is de AP29 insteekstift leverbaar met een diameter van 6 tot 16 mm.