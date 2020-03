De MBC-klaplagers (Mechanism Blocking Control) zijn ontworpen om de veiligheid te waarborgen tijdens spannen en lossen. Het automatische blokkeersysteem biedt bescherming in geval van ongelukken. De stalen klaplagers kennen geen gietdelen. De lagers zijn verkrijgbaar voor cilinders van 150 kg tot 60 ton en een draaimoment van 10 tot 40.000 Nm. De klaplagers zijn in handbediende en pneumatisch bediende uitvoeringen. In de handmatige uitvoering is het klaplager leverbaar met een scharnier- of schuifschijf. Het pneumatisch klaplager is verkrijgbaar met enkele of dubbele werking en zelfcentrerend. De MBC-klaplagers zijn beschikbaar met voet- of flensbevestiging en met of zonder schachteinde. Behalve standaard schachteinden zijn deze ook mogelijk volgens specificatie.