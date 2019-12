Magneetgrijper voor robots

Meer over

De vernieuwde magneetgrijper van Goudsmit Magnetics dient voor het geautomatiseerd opnemen, neerzetten of positioneren van ijzeren, stalen of andere ferromagnetische voorwerpen. De ultralichte magneetgrijper is uitgerust met sterke permanente Neodymium magneten en daarmee extra veilig.

Hij kan worden toegepast in grijpers aan robotarmen. De handlingmagneten zijn met behulp van perslucht aan- en uit te schakelen en hebben een draadgat-interface voor bevestiging aan een robotarm, al dan niet in combinatie met een verende stoorstang. Dit maakt magneetgrijpers een efficiënt alternatief voor traditionele robotgrijpers. Het systeem is onder meer geschikt voor het één voor één optillen en transporteren van zeer dunne staalplaten. De rubberen pad aan het uiteinde voorkomt verschuiven van het werkstuk tijdens verticaal oppakken, evenals beschadigingen van dit werkstuk.

