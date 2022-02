De AMP2026B-LC van Exodus is een 500 W versterker met een frequentiebereik van 2,0 tot 6,0 GHz. Deze robuuste compacte versterker in 19” subrackformaat is ontwikkeld voor gebruik in EMC-laboratoria en is geschikt voor gebruik in alle communicatie- toepassingen. Het klasse A/AB breedbandontwerp voorziet in gebruik bij een breed scala aan toepassingen en industriestandaarden. Het gespecificeerde vermogen is 500 W (minimum) en 750 W (typisch) bij een gain van 57dB. Met functionaliteiten als uitgebreide powermonitoring, VSWR, spanning/stroom/temperatuurdetectie is extreme betrouwbaarheid gewaarborgd. Het 750 mm diepe instrument weegt 45 kg en is ondergebracht in een een compact 19" 7U-chassis.