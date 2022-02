Vacuümmeter met draadloze communicatie

De Fieldpiece MG44 is een vacuümmeter, die is ontwikkeld om het vacumeren van airconditioning, koelinstallaties en warmtepompen efficiënt en eenvoudig te maken.

Het compacte instrument is voorzien van een koppelstuk met een hoek van 45 graden, waarmee het gemakkelijk kan worden aangesloten op servicepoorten in krappe ruimtes, zonder gebruik van slangen. Zowel de actuele onderdruk als de snelheid van het vacuümtrekken kan direct worden afgelezen op het verlichte display. Door instellen van een grenswaarde kan de technicus worden gewaarschuwd met visuele en akoestische signalen als het gewenste vacuüm is bereikt.



De MG44 beschikt ook over Job Link. Dit is een draadloos communicatiesysteem, waarmee Fieldpiece instrumenten verbinding kunnen maken met een smartphone of tablet met de Job Link app. Meetwaarden van diverse Fieldpiece instrumenten zijn op een afstand tot ruim 100 meter gelijktijdig af te lezen en kan een digitaal meetrapport worden gemaakt. Via hetzelfde communicatiesysteem kunnen de meetwaarden centraal worden afgelezen op een Fieldpiece digitale manifold.