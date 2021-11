Hottinger Brüel & Kjær (HBK) heeft een nieuwe optische interrogator op de markt gebracht. De MXFS biedt volgens de makers een enorme stabiliteit met betrekking tot externe invloeden en 128 kanalen per device.

Dat is ideaal voor engineers die metingen moeten uitvoeren onder lastige omstandigheden en in moeilijk voorspelbare testomgevingen zoals bouwplaatsen of laboratoria. De MXFS is gebaseerd op de BraggMETER-technologie, die geïntegreerd is in het QuantumX-platform van HBK. Fiber Bragg grating-sensoren zijn eenvoudig te installeren, veilig in elektromagnetisch opzicht en geschikt voor het gebruik op afgelegen plekken of lange objecten zoals bijvoorbeeld pijpleidingen of bruggen. De flexibele apparatuur kan ook toegepast worden als een stand-alone module, maar ook in combinatie met andere QuantumX meetversterkers. MXFS is volledig compatibel met alle modules van de QuantumX-series: common API, LabView-drivers en de catman-software.

