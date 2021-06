DC-meter voor laadsystemen

Meer over

De DCBM (DC billing meter) is een intelligente en compacte verbruiksmeter voor laadstations van elektrische voertuigen.

Het meetsysteem heeft een vermogens- meetbereik van 25 kW tot 600 kW. De meter is gecertificeerd voor het nauwkeurig in rekening brengen van de geleverde gelijkstroom van laadsystemen en voldoet aan de voldoet aan de VDE-AR-E-2418-3-100. De DCBM, die is uitgerust met Ethernet communicatie, integreert ‘signed billing' datasets volgens het S.A.F.E OCMF protocol, waarbij de afrekendata veilig worden verstuurd naar de cloud.



De publieke laadinfrastructuur levert nu vooral wisselstroom, wat een laag laadvermogen en lange laadtijden met zich meebrengt. Om de laadtijd te reduceren, zetten fabrikanten van laadsystemen deze wisselstroom buiten de auto al om in een gelijkstroom, waarbij de on-board-charger (OBC) wordt overbrugd en het accupakket van het elektrische voertuig zonder omwegen wordt geladen. Deze omzettingstrap heeft echter vermogensverlies tot gevolg, maar dat hoeft de eindgebruiker, als eigenaar van het elektrische voertuig, niet te betalen. Daarom wordt een elektrische meter achter de omzettingstrap geplaatst voor het registreren en in rekening brengen van de exacte energie die is overgedragen.