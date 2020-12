De TiS20+ MAX-warmtebeeldcamera heeft een vaste focus, dus alleen richten en schieten om een warmtebeeld vast te leggen. De camera heeft een thermische resolutie van 10.800 pixels (120 x 90) en een meetbereik van -20 tot 400 ºC. Met IR-Fusion kan je warmtebeelden combineren met normaal beeld, waarmee objecten gemakkelijk zijn te herkennen. Het toestel kan via wifi contact maken met een smartphone of tablet met de gratis Fluke Connect app of de Connect-desktopsoftware voor analyse en rapportage. De Fluke TiS20+ MAX kan worden voorzien van een KWS kalibratiecertificaat in het Euro-Index kalibratielaboratorium. Dit laatste is belangrijk als de camera niet uitsluitend indicatief wordt toegepast om hotspots te registreren, maar er conclusies worden verbonden aan de gemeten temperaturen in een installatie (selectieve metingen).