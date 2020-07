Testen volgens EN 60204

Gossen Metrawatt heeft met de Profitest Prime AC een tester ontwikkeld die alle noodzakelijke testen om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen in de Machinerichtlijn conform EN 60204-1 uit te voeren.

Deze testen zijn onder andere weerstand van de beschermingsleiding, isolatietest, hoogspanningstest (2,5 kV / 500 VA) en restspanningstest. Belangrijke testen die de veiligheid moeten waarborgen. Waar men voorheen nog een extra installatietester nodig had, is het met de Profitest Prime AC mogelijk de verdeelinrichting waaraan de machine aangesloten is, mee te testen. Denk daarbij dan aan beveiligingen zoals isolatiewachters en aardlekschakelaars.



De tester wordt geleverd in een robuuste koffer met trolley. Voor de veiligheid, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van de hoogspanningstest, is een sleutelschakelaar, een set rood/groene signaallampen en een noodstopschakelaar standaard aanwezig. De tester functioneert niet zonder aanwezigheid van deze drie componenten.



Bidirectionele communicatie is mogelijk via Izytron.iq software, die zowel de tester kan uitlezen als zelf aan te maken testsequenties en objecten in de tester kan ingeven. De software kan testen archiveren, testrapporten genereren en een machine compleet in beeld brengen aan de hand van structuur, klant- en installatiegegevens, alsmede isolatiebewakers, aardlekschakelaars en aarding.