Voeding voor batterijsimulaties

Rohde & Schwarz heeft met de NGM200 een bidirectionele programmeerbare voeding ontwikkeld voor engineers die zich bezig houden met de ontwikkeling van batterijgevoede apparatuur. De voeding is beschikbaar in een 1- en 2-kanaals uitvoering en is geschikt voor spanningen tot 20 V en stromen tot 6 A. Met de geïntegreerde batterijmodel editor kunnen gebruikers hun eigen batterijmodellen maken door batterijkenmerken te definiëren, zoals de laadtoestand, open-circuitspanning en serieweerstand. Gegevenssets voor de gangbare batterijtypen zijn al vooraf gedefinieerd.

De R&S NGM200 is dankzij de hoge nauwkeurigheid inzetbaar voor uitdagende toepassingen. De 2-kwadrant, lineaire eindtrap maakt het mogelijk om zowel stroom te leveren (source mode) als te dissiperen (sink mode). Verder kenmerkt de voeding zich door functies als een ingebouwde digitale multimeter en een fastlog tot in het µs-bereik, alsmede een read-back functie tot een resolutie van 10 nA / 5 µV in de lage bereiken.