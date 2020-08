De I30 universele incrementele encoder van Lika Electronic wordt geleverd in een 30 mm robuuste metalen behuizing met een klemflens van 16 mm en een volle as van 5 of 6 mm. De I30 pulsgever heeft standaard een beschermingsgraad van IP54, maar is ook verkrijgbaar in een IP65-bescherming. Het uitgangssignaal is een A + B blokgolf signaal of A + B signaal met inverse, al dan niet met een nulpuls. De I30 pulsgever kan zowel met kabelaansluiting als met M12-connector worden geleverd. Hij heeft een resolutie tot 2.048 pulsen per omwenteling is met name geschikt voor productieautomatisering, elektrotechnische installaties, verpakkingslijnen en textielmachines waar inbouwruimte een issue is.