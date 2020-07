Testoplossing voor 5G NR FR2

De bewezen R&S TS8980 familie van testsystemen op RF-conformiteit krijgt met de toevoeging van de nieuwe R&S CMX500 radiocommunicatie- tester ook functionaliteit voor testen van 5G NR signalen. Hiermee is de geüpgrade R&S TS8980FTA het enige testsysteem in de markt dat op één platform mobiele testtechnologie van 2G tot en met 5G ondersteunt. Testengineers die al van een eerdere versie van de R&S TS8980 gebruik maakten kunnen eenvoudig upgraden naar 5G RF FR1 testen door de R&S CMX500 de testopstelling met de R&S CMX500 uit te breiden. Waar voor FR1 alle testen kunnen worden uitgevoerd in de geleide modus, maakt het FR2 frequentiegebied en het verhoogde gebruik van antennes zonder fysieke connectoren dat er ‘over the air' (OTA) moet worden getest. Dit kan door de TS8980FTA uit te breiden met een ‘compact antenna test range' (CATR) systeem. Om het testoppervlak te beperken is dit systeem uitgerust met een goud-gecoate reflector, wat in dit geval leidt tot een footprint van slechts 1,3 m². Met een grote ‘quiet zone' van 30 cm wordt voldaan aan de eisen voor 3GPP 5G NR conformiteitstesten. Met een frequentiebereik van 18-90 GHz liggen er voor deze testoplossing ook toepassingen in het verschiet die nog verder gaan dan de FR2-frequenties.