Warmtebeeldcamera’s

De TiS20+ en de TiS60+ van Fluke zijn fixed focus camera’s voorzien van 3,5 inch kleurendisplay. Met de IR-fusion en autoblend technologie worden beelden van zowel het zichtbare- als het infrarode spectrum vastgelegd in de camera. Deze beelden zijn tijdens het opnemen te mixen (autoblend) en kunnen draadloos via WiFi in de Fluke Connect software op de computer worden geladen, waarna de beide beelden ook achteraf gemixt kunnen worden om in rapportages de juiste informatie weer te geven. De TiS60+ heeft een IR-resolutie van 320 x 240 en een meettemperatuurbereik van -20 °C tot 400 °C. Daarmee is deze camera geschikt voor metingen waar gedetailleerde weergave van temperatuurverschillen noodzakelijk zijn. Het meettemperatuurbereik van de TiS20+ is van -20 °C tot 150 °C en de IR-resolutie is 120 x 90, waarmee deze camera juist geschikt is voor snelle detecties in bijvoorbeeld schakelinstallaties of HVAC.