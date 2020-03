Veelzijdige voeding/load

Cinergia heeft met de GE/EL AC/DC een model op de markt gebracht waarbij alle vorige modellen worden gecombineerd in één unit, namelijk een grid emulator, een regeneratieve AC-load, een DC-voeding, een bipolaire voeding, een regeneratieve DC-load, een batterijsimulator, een batterijtester, een PV-emulator en een hoog vermogen versterker (hardware in the loop applicaties).

De specificaties per functionaliteit dien hierbij niet onder voor die van de meest geavanceerde losse modellen. Zo kun je bij de gridemulator per fase de amplitude variëren en verschillende harmonische vervorming creëren. En is er ook de mogelijkheid van een vrij te programmeren frequentie tot 2500 Hz.

Standaard zijn er testprotocollen voor onder andere de IEC61000 normen en Semi F47. Ook kun je de unit als een enkelkanaals of driekanaals versterker gebruiken. Omdat de unit regeneratief is kunnen hiermee ook zonne- en windinverters worden getest, alsmede bidirectionele laders voor elektrische auto's, bussen en vrachtauto's. Dezelfde unit is te gebruiken om de batterijcapaciteit testen of als batterij emulator om de achterliggende elektronica te testen. De vermogens van deze units lopen van 15 kVA tot 200 kVA per unit. In het plus2 platform kunnen meerdere units parallel worden geschakeld, waarbij vermogens tot >2 MW mogelijk zijn.



De hardware wordt ondersteund met een uitgebreid softwarepakket voor de verschillende functies. Ook is directe aansturing mogelijk via Modbus commando's of vanuit NI Labview.