Warmtebeeldcamera met autofocus

Met de Ti300+ introduceert Fluke een warmtebeeldcamera met 320 x 240 infrarood resolutie en een meetbereik van -20 tot 650 °C. Het instrument is voorzien van IR-Fusion met AutoBlend technologie. Hiermee wordt gelijktijdig met het warmtebeeld een beeld in het zichtbare spectrum genomen.

De gebruiker kan het beeld op de camera of de rapportage software volledig infrarood bekijken, als een normale foto (zichtbaar licht) en in alle gradaties daar tussenin. Dit maakt het herkennen of identificeren van objecten gemakkelijker.



Een andere eigenschap van de Fluke Ti300+ is LaserSharp Autofocus waarmee altijd haarscherpe warmtebeelden worden genomen. Een laser meet de afstand tot het object en vervolgens wordt de focus daarop ingesteld, waardoor zelfs objecten achter gaashekwerk scherp worden weergegeven. Handmatig scherpstellen is ook mogelijk. De Ti300+ is compatibel met de Fluke Connect desktopsoftware en app en wordt compleet geleverd met draagkoffer en twee Li-Ion accu's. Indien gewenst kan het instrument worden gekalibreerd in het Euro-Index kalibratielaboratorium.