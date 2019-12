Intelligent positiemeetsysteem

Met de BMP serie heeft Balluff een nieuwe intelligente verplaatsingssensor aan zijn programma toegevoegd die niet alleen via IO-Link het absolute positiesignaal voor de slag van een zuiger levert, maar ook informatie over de sensorstatus en de actuele omgevingscondities.

De sensor controleert bijvoorbeeld de sensortemperatuur en het aantal starts, maar waarschuwt ook wanneer een configureerbare grenswaarde wordt overschreden. Een interne teller bewaakt continu de bedrijfsuren over de gehele levensduur van de sensor, zowel vanaf de laatste onderhoudsbeurt als vanaf de laatste start. Daardoor is het mogelijk om bij een volgende onderhoudsbeurt een eventuele vervanging in te plannen.



De geïntegreerde IO-Link-interface maakt ook snelle formatwisselingen mogelijk dankzij tijdbesparende parametriseerfuncties. Deze magnetische, contactloze en slijtvaste sensor detecteert continu de absolute positie van een zuiger, is compatibel met vrijwel alle cilindertypen en kan snel worden geïnstalleerd. Toepassingen worden met name gevonden in situaties waarbij de nauwkeurige uitvoering van een bepaalde zuigerslag essentieel is voor de proces- en productkwaliteit, bijvoorbeeld bij de assemblage, handling en fabrieksautomatisering.