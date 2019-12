Motortester

De Megger MTR105 verenigt de meest relevante elektrotechnische testprocedures voor motoren en generatoren in een compacte behuizing. Het toestel biedt een geautomatiseerde isolatieweerstandtest over drie fasen, met temperatuurcorrectie. Daarnaast onder andere een 4-draads weerstandsmeting (DLRO) met 200 mA, meting van capaciteit, inductiviteit en draaiveldrichting. Met deze functionaliteit is het een ideaal instrument voor het uitvoeren van testen na reparatie, revisie of onderhoud op locatie en tevens het uitvoeren van productietests bij nieuw vervaardigde motoren en generatoren. De MTR105 is voorzien van een stootvaste, weerbestendige behuizing (IP54) en weegt ruim 900 gram. Testresultaten worden weergegeven op een groot kleurenscherm, opgeslagen in een intern geheugen en gecommuniceerd via USB. Indien het toestel foutief wordt aangesloten wordt dit snel gedetecteerd en de test geblokkeerd. Dit maakt de MTR105 ook zeer veilig in gebruik.