Meer over

Met de Flir TG267 warmtebeeldcamera kunnen voor elektriciëns en HVAC/R-technici op een veilige afstand apparatuur inspecteren en een diagnose stellen door de warme en koude plekken in in een bereik van -25 °C tot 380 °C in beeld te brengen die mogelijk wijzen op grotere problemen.

De camera is gebaseerd op een 160×120 Flir Lepton-warmtesensor en bevat door Flir zelf ontwikkelde beeldverwerkingsalgoritmen. De gepatenteerde MSX-technologie (Multi Spectral Dynamic Imaging) met dubbele camera legt details van de ingebouwde digitale camera over volledige warmtebeelden heen voor nog meer scherpte en perspectief.



De TG267 is voorzien van een meerpuntslaserpointer om het gemeten gebied duidelijk aan te geven, plus een heldere led-zaklamp om te kunnen werken in donkere, moeilijk bereikbare ruimtes. Dankzij het gebruik van BLE kunnen gebruikers makkelijk beelden en gegevens uploaden naar een mobiel apparaat om deze vervolgens te delen en er rapporten mee te genereren. Er kunnen tot 50.000 beelden worden opgeslagen op de TG267. Gebruikers kunnen al die beelden afspelen op het kleurenscherm van 2,4 inch. De oplaadbare lithium-ionbatterij maakt het mogelijk om de camera vijf uur lang ononderbroken te gebruiken.