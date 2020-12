Machinedata

Met de Ewon DataMailbox hebben machinebouwers en fabriekseigenaren overal ter wereld makkelijk toegang hebben tot data van hun machines.

Hoe werkt het? De Ewon Flexy-routers maken verbinding met een machine en verzenden data via Ethernet of een mobiele dataverbinding naar de Talk2M cloud. De DataMailbox is onderdeel van de Talk2M cloud zodat applicatieontwikkelaars makkelijk historische data kunnen ophalen van meerdere Ewon gateways met een eenvoudige API oproep. Zo kan je data van meerdere machines wereldwijd verzamelen om op het gewenste moment te kunnen analyseren. Het is naar zeggen mogelijk om in een paar uur tijd een dataverbinding op te zetten, hoe complex de IT-omgeving ook is, en zo nodig op te schalen. Gebruikers kunnen met een paar muisklikken machines aan het proces toevoegen. Met de DataMailbox als databuffer voorkomen gebruikers dat ze data verliezen, ongeacht het aantal sites waarop ze worden verzameld, aangezien de data automatisch worden opgeslagen en doorgestuurd, zodra de internetverbinding wegvalt. De DataMailbox is een freemium dienst binnen de Ewon Talk2M cloud. Dit betekent dat klanten er gratis en voor onbepaalde tijd gebruik van kunnen maken. Door over te stappen op de Pro versie krijgen klanten een unieke Service Level Agreement en kunnen ze nog meer data verwerken.

