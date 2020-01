1000 ADC belasting

Chroma heeft het pakket elektronische belastingen uitgebreid met het model 63206A-60-100. De minimale werkspanning van 0,06 V bij 100 A maakt dit apparaat een geschikte programmeerbare load voor toepassingen zoals het testen van brandstofcellen. Met een hoogte van 4U waarin een vermogen van 6 kW en bereiken tot 1000 A of 60 V passen, is dit volgens de leverancier de meest compacte load die beschikbaar is in de markt. Naast de standaard CC, CR, CP en CV belasting, biedt de 63206A-60-100-serie CZ mode en complexe belastingen: CC+CV; CR+CV en CR+CC. Ook kan deze serie het ontladen van autoaccu's testen. De 63200A-serie kan de Wh en Ah loggen tijdens het ontladen van de batterij. Door meerdere belastingen parallel in master-slave configuratie te gebruiken, kunnen nog grotere laststromen worden bereikt. De load biedt drie instellingen en drie meetbereiken voor spanning en stroom en is via USB-, LAN- en GPIB-interface aan te sturen en uit te lezen. De 63200A serie vindt toepassing in elektrische voertuigtests en het testen van zonne-energie, waterstof- en brandstofcellen.