Decentrale I/O-oplossingen voor Ex

De IP67 blok I/O-modules in de versies TBEN-S en TBEN-L zijn goedgekeurd voor gebruik in zone 2.

Turck maakt daarmee schakelkastloze decentrale automatiserings- oplossingen met ATEX- en IEC Ex-goedkeuring mogelijk, wat de vereiste mechanische arbeid, bedrading en ook inbedrijfstellingstijden reduceert. In combinatie met de apparaten van de IP67-geschikte IMC-interfaceserie is het zelfs mogelijk om de kastvrije aansluiting van intrinsiekveilige signalen uit zone 0 of 1 te realiseren.



Gebruikers kunnen ook schakelkastloze veiligheids-, RFID-, IO-Link-, controller- of cloud-oplossingen direct in zone 2 implementeren, aangezien vrijwel het volledige Turck IIoT ecosysteem in deze ontwerpen wordt aangeboden.



Met de Argee logicasoftware op de I/O-modules kunnen autonome toepassingen direct in zone 2 worden geïmplementeerd. Dit is handig voor retrofit-toepassingen, aangezien bestaande besturingssystemen niet hoeven te worden aangepast. Conditiebewaking en gegevensanalyse via cloudsystemen kunnen nu ook vanuit zone 2 worden geïmplementeerd zonder dat een schakelkast nodig is.