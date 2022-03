Busmodule voor deurslot

EtherCAT P met FSoE is de nieuwste interface voor het MGB2-Modular deurslot van Euchner. Bussystemen brengen eenvoud in de complexe wereld van machineveiligheid. Configureren van veiligheidssystemen is bij bussystemen gemakkelijker dan bij traditionele parallel bedrade systemen. Naast EtherCAT P met Fail Safe over EtherCAT (FSoE) bestaan er al langer andere interfaces: ProfiNet met ProfiSafe en EthernetIP met CIPsafety. Voor het deurslot MGB-Modular maakt het niet uit in welke besturingswereld het wordt toegepast. Door de modulaire samenstelling van dit deurslot zit de bus-interface maar in één module: de ‘busmodule'. In de busmodule zit onder andere de chipset voor de desbetreffende bus. Door middel van dip-switches geef je handmatig een adres aan de bus-module. Met één MGB2-Modular EtherCAT P met FSoE busmodule kunnen vier deursloten kunnen worden verbonden. Inclusief de vier deursloten is er plaats voor 36 veilige elementen, zoals knoppen en functies, en met elke veiligheidsfunctie bereik je altijd PL e - Cat 4 - SIL3.