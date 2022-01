Met de Cradlepoint W2005 5G router, die is ontwikkeld voor industriële toepassingen, kan gelijktijdig gebruik worden gemaakt van 4G LTE en 5G.

Hierbij is voorzien in ‘smart fallback': als er geen 5G-signaal is, schakelt de router automatisch over op 4G (Cat. 20). In de 5G-modus zijn downloadsnelheden tot 2,3 Gbps haalbaar. De router kan voor een optimaal signaal buiten worden geplaatst en is hiertoe voorzien van een metalen IP67-geclassificeerde behuizing.



De W2005-serie adapters kunnen zijn gekoppeld aan een Cradlepoint-router in ‘captive modem mode' om virtuele implementatie, monitoring en beveiliging vanaf één eindpunt te controleren. Daarnaast kan via Ethernet-verbinding worden gemaakt met een third party router. Via LAN is een datasnelheid van 2,5 Gbit/s gespecificeerd.



De 5G router maakt deel uit van een NetCloud Mobile-pakket, een beheer- en applicatieplatform, dat realtime netwerkbeheer biedt via veilige verbindingen. NetCloud Manager integreert cloudbeheer met Cradlepoint-apparaten om de productiviteit te verbeteren, de betrouwbaarheid te verhogen, de kosten te verlagen en de intelligentie van netwerk- en bedrijfsactiviteiten te verbeteren.