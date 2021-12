De Scalance MUM856-1 industriële 5G-router verbindt lokale industriële toepassingen met openbare 5G-, 4G- (LTE), en 3G- (UMTS) netwerken. Met de router kunnen installaties, machines, besturingselementen en andere industriële apparaten via een openbaar 5G-netwerk flexibel en met hoge datasnelheden op afstand worden bewaakt en onderhouden.

Ook kan het apparaat in private 5G-netwerken worden geïntegreerd. De Scalance MUM856-1 ondersteunt daarmee toekomstgerichte toepassingen, zoals mobiele robots in de productie, autonome voertuigen in de logistiek of augmented reality-toepassingen voor onderhoudstechnici. Dankzij een robuuste IP65-behuizing kan de router ook buiten de schakelkast worden gebruikt.



Voor een krachtige verbinding van Ethernet-gebaseerde subnetwerken en automatiseringsapparaten wordt Release 15 van de 5G-standaard door de Scalance MUM856-1 ondersteund. Het apparaat biedt hoge bandbreedtes tot 1000 Mbps in de downlink en tot 500 Mbps in de uplink, en dus hoge transmissiesnelheden voor data-intensieve toepassingen, zoals firmware-updates op afstand. Dankzij IPv6-ondersteuning kunnen de apparaten ook worden aangesloten op moderne communicatienetwerken. Diverse beveiligingsfuncties bewaken het gegevensverkeer en bieden bescherming tegen ongeoorloofde toegang, zoals een geïntegreerde firewall, authenticatie van communicatieapparaten en versleuteling van gegevensoverdracht via VPN.