RFID-Leesunits

Soms is een RFID-vraagstuk zo simpel dat een eenvoudige en betaalbare leesunit volstaat. Met de units uit de nieuwe productserie RFH5xx zegt Sick daaraan tegemoet te komen.

De leesunit is inzetbaar voor onder andere de identificatie van werkstukdragers in handling- en assemblagelijnen, voor de identificatie van gereedschappen en verwisselbare onderdelen in machines en voor de identificatie van hangers in de textielindustrie. De productserie is speciaal ontworpen om transponders te kunnen identificeren op minder dan 60 mm. Behalve door goede leesprestaties vallen de units uit de RFH5xx serie op door hun compacte formaat. Zo zijn ze ook inzetbaar bij toepassingen met beperkte ruimte.



De RFH5xx-serie maakt gebruik van RF-communicatie. Daardoor zijn de units zeer goed bestand tegen slijtage en vuil. Dit maakt ze nagenoeg onderhoudsvrij wat vanuit kostenoogpunt een groot voordeel is. De units uit de RFH5xx-serie zijn er in drie uitvoeringen. Zo zijn er verschillende opties voor de integratie binnen verschillende machineontwerpen. De IO-Link interface van RFH5xx zorgt ervoor dat de RFID-units in vrijwel elk veldbussysteem kunnen worden geïntegreerd.