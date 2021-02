De Flextra Profinet-switch heeft Ethernet-poorten aan de onderzijde, wat ruimte bespaart in de schakelkast omdat de Profinet-kabels direct vanuit de switch de kabelgoot worden ingevoerd. Via leds aan de voorzijde van de switch is status- en diagnose-informatie zichtbaar.

De Profinet-switch is uitgevoerd met 100 Mbit/s en 1 Gbit/s poorten. Hierdoor is hij geschikt voor zowel Profinet verkeer, als verkeer tussen bijvoorbeeld bedieningselementen en verschillende machines. Omdat de switch speciaal ontworpen is voor in een Profinet-installatie is er prioritering van Profinet-IO verkeer in het netwerk. De switch ondersteunt ook andere protocollen die gangbaar zijn binnen Profinet, zoals LLDP, DCP en MRP.



Met behulp van een GSDML-bestand is de switch in het engineeringsysteem te integreren. Hierdoor kunnen diagnostische alarmen eenvoudig worden ingesteld en beheerd vanuit het engineeringsysteem van de gebruiker.

Hemholz Benelux