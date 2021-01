Monitoringrelais voor gelijkstroomtoepassingen

Het Sirius 3UG546-bewakingsrelais is volgens Siemens het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat stroom- en spanningsmeting, vermogensmonitoring, communicatie en diverse andere functies combineert in een product.

Tot nu toe waren voor elk van deze functies afzonderlijke componenten nodig. Het monitoringrelais leent zich bij uitstek voor het monitoren van industriële toepassingen, in bijvoorbeeld de automotive, robotica (bewaking en energieteruglevering voor robotgeïntegreerde processen), e-mobiliteit (bewaking van de geleverde energie, diepe ontladingsbeveiliging voor EV-laden) en paneelbouw (DC-stroombewaking in de schakelkast of in de productie-/proceseenheden).



De relais geven een waarschuwing als één van de waarden boven of onder de ingestelde grenswaarde komt. Het monitoringrelais heeft een spanningsmeetbereik van 0 tot 800V. Er zijn twee stroomvarianten beschikbaar: een 22,5 mm brede versie voor 2x8A of 1x16A en een 45 mm brede versie tot 63A. De componenten kunnen in de TIA Portal worden geïntegreerd en alle relevante parameters kunnen via Profinet worden geparametriseerd.