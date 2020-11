Ethernet-communicatie in Ex-omgeving

Turck opent de wereld van de procesindustrie voor digitalisering en Industry 4.0 met de eerste Zone 2 Ethernet gateway voor het excom I/O systeem. Alle procesgegevens kunnen nu met voldoende snelheid via een parallel datakanaal IT-systemen bereiken voor analyse en evaluatie.

Controllers en controlesystemen zijn hier beschermd tegen inbraakpogingen. Het GEN-3G multiprotocol apparaat werkt met hoge gegevenssnelheden in Profinet, Ethernet/IP of Modbus TCP netwerken zonder handmatige tussenkomst.



De geïntegreerde gateway switch maakt de implementatie van lineaire topologieën mogelijk die eenvoudig in het netwerk kunnen worden aangesloten om een ring te vormen. Naast de hardwareredundantie voor voedingseenheden en gateways, ondersteunt excom ook redundantieconcepten zoals S2 systeemredundantie om maximale beschikbaarheid te garanderen.



Ongeacht of excom wordt gebruikt voor Zone 1, 2 of de veilige zone: gebruikers kunnen altijd vertrouwen op dezelfde DTM, EDS of GSDML en dezelfde operatorlogica. Turck's cloudcomponenten en edge-apparaten zoals de TX700 zijn geschikte oplossingen voor het oproepen en routeren van de parallelle procesgegevens. De analysesystemen kunnen worden gehost in de Turck-cloud, door andere cloudleveranciers of in het lokale netwerk.