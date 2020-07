WiFi in ATEX-omgeving

De WaveNet-Ex van Acksys Communication & Systems is een alles-in-één WiFi-apparaat (access point, client, repeater, router & mesh-point functionaliteit) en ontworpen voor toepassingen in ATEX zone-1 explosiegevaarlijke zones. De aluminium behuizing is geschikt voor toepassingen in de chemische industrie, raffinaderijen, gasstations en zeer stoffige locaties. De roestvrijstalen uitvoering is bestand tegen zoutwater. De WaveNet-Ex is ideaal voor draadloze bediening van zware machines, lokaliseren van mensen en goederen en andere diensten zoals evacuatiesignaleringssystemen, VoIP draadloze telefoons, datacommunicatie met smartphones of tablets en IP-videoverbindingen. De multi-stream MIMO-technologie zorgt voor een betere dekking van het WiFi-netwerk, hoger gegevensdoorvoer en betrouwbaarheid van de radioverbinding. De speciale antenneconnectoren zorgen voor een intrinsieke barrière waardoor het gebruik van niet-ATEX-antennes mogelijk is wat zorgt voor lagere installatiekosten en verhoging van de flexibiliteit van de installatie. Met de WaveManager & WaveViewer software kan de WaveNet-EX worden geconfigureerd en beheerd voor routing, filtering en beveiligingsfuncties (WPA2-Enterprise, Radius, DoS, Firewall) voor een veilige draadloze 2,4/5 GHz verbinding.