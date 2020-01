Directe diagnose weegcellen

Siemens introduceert met de Siwarex DB een digitale junction box voor weegapplicaties in een robuuste veldbehuizing met beschermingsklasse IP66. Dankzij de naadloze verbinding tussen de besturing en Siwarex WP-weegelektronica is een directe diagnose van de weegcellen mogelijk. Hierdoor kunnen servicewerkzaamheden sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd en worden uitvaltijden tot een minimum beperkt. Met Siwarex DB kunnen tot vier weegcellen op een weegschaal worden aangesloten. Een nieuwe functie is de individuele bewaking van elke aangesloten weegcel. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld storingen zoals kabelbreuk of overbelasting gericht worden gedetecteerd en verholpen, wat onderhoud eenvoudiger maakt. Met Siwarex DB hoort het gebruik van een multimeter tot het verleden. Siwarex DB kan bovendien voor sterk uiteenlopende toepassingen op het gebied van de industriële weegtechniek worden gebruikt, zoals niveaubewaking of voor silo- of containerweging.