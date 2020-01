Directe Modbus-aansluiting op PLC's

De GSM-PRO2 I/O communicatiemodules van Conta-Clip beschikken over een Modbus RTU over RS485 die eenvoudige data-uitwisseling met andere controllers mogelijk maakt. De modules werken als slave en kunnen bijvoorbeeld een PLC voorzien van extra GSM-functionaliteit.

De RS485-bus kan direct via een stekkeraansluiting op de GSM-PRO2 worden aangesloten of via de GSM-PRO-CON module die het aansluiten van zowel de RS485-bus als de voeding vereenvoudigt. De GSM-PRO2 wordt geconfigureerd om automatisch een sms- of e-mailbericht naar ontvangers te sturen zodra de status van de PLC-input verandert. De GSM-PRO2 biedt ook de mogelijkheid om te bellen zodra een status veranderd wordt.



Geïnitieerd door een sms-bericht dat naar de GSM-PRO2 module wordt gestuurd, worden de data via de Modbus RTU interface in de digitale of analoge registers van de PLC's geschreven. De PLC, die als master fungeert, leest de data uit om de bijbehorende acties uit te voeren. Verschillende I/O communicatiemodules met en zonder GPS-functionaliteit zijn beschikbaar voor alle gangbare draadloze standaarden tot 4G. Een app voor iPhone en Android apparaten zorgt voor flexibele bewaking en regeling en biedt een actueel overzicht van de status van meerdere modules tegelijk.