Paneelbouw

De nieuwe TwinLine-X kastenserie kan dankzij de open zijwanden eenvoudiger zijdelings worden gekoppeld voor de doorvoer van stroomrails. Met zijwanden is de verdeler stof- en waterdicht, overeenkomstig IP55.

De wanden zijn verkrijgbaar als toebehoren voor de geaarde en dubbelgeïsoleerde opties. De deur van de nieuwe kasten heeft een openingshoek van 180 graden. De staande kasten zijn voorbereid op uitbreiding met CombiLine-N modules op WR-montageframes. De diepte-instelling kan worden afgelezen of ingesteld op de montagestrip in een raster van 12,5mm.



De nieuwe CombiLine-X montagevelden zijn onder andere bedoeld voor schakelapparatuur met een nominale stroom (In) tot 1.000 A. Het systeem is gebaseerd op een dubbel WR-montageframe, met het achterste frame voor de installatie van het hoofdrailsysteem. Een combinatie met CombiLine-N modules zonder het achterste montageframe is ook mogelijk. Het systeem is getest volgens DIN EN 61439-1/-2/-3 en voldoet daarmee aan hoge veiligheidsstandaarden. Het CombiLine-X montagesysteem tot 1.000 A wordt geleverd als bouwpakket, of compleet afgemonteerd in de kast.