Waterbestendige kabel

Met de Helupower Aquatic-750-Blue heeft Helukabel nu een kabel op voorraad die bestand is tegen drink-, zee- en zoutwater volgens DVGW-standaard W 270. De kabel is ook 100 procent bestand tegen vochtdiffusie en kan daarom worden gebruikt tot een diepte van 600 meter en kan worden blootgesteld aan een externe druk van 60 bar. De mechanisch robuuste blauwe mantel is gemaakt van een vernet PVC-elastomeer. De kabel is goedgekeurd voor een nominale spanning van 450/750 Volt. De veerkrachtige kabel is bestand tegen chloorniveaus tot 0,6 mg/l en zeewater met een zoutgehalte tot 3,5 procent. Dit betekent dat het geschikt is voor gebruik in verschillende soorten water, wat het aantal verschillende benodigde kabels vermindert en dus de opslag vereenvoudigt. Kabeldoorsneden variëren van 1 tot 2,5 mm2. In vaste installaties kan deze kabel worden gebruikt bij omgevingstemperaturen van -40 tot +80 °C. Bij plaatsing in de open lucht moeten omgevingstemperaturen in het bereik van -25 tot +50 graden °C worden aangehouden. De maximale bedrijfstemperatuur bij de geleider is 90 °C.