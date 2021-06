Centrifugaalventilatoren

De nieuwste generatie RadiPac-ventilatoren heeft volgens de fabrikant een ‘fors verhoogd rendement’. Ook hogedruk- toepassingen zijn nu mogelijk. De aerodynamische geoptimaliseerde waaier zorgt ervoor dat stromingsverliezen worden verminderd en de geluidsproductie verder wordt gereduceerd. Afhankelijk van het werkpunt is dit tussen de 3 en 7 dB(A) lager dan die van de vorige serie. De rendementen van de in de ventilatoren geïntegreerde EC-motoren (500 W tot 8 kW) zijn in overeenstemming met de vereisten voor rendementsklasse IE5 (IEC/TS 60034-30-2). De nieuwe 8 kW-motor heeft een uitgebreide configureerbare interface, inclusief een Modbus-RTU-aansluiting en een geïntegreerde resonantiesensor. De resonantiesensor meet trillingen en resonanties en meldt onregelmatigheden voordat de ventilator beschadigd raakt. De nieuwe RadiPacs verkrijgbaar in twee versies: standaard en kort. Beide versies zijn verkrijgbaar als motor-waaiercombinatie of als plug & play-oplossing in een frame voor wandmontage. Een volledig ‘gesloten' FlowGrid luchtinlaatrooster dat geluid door turbulentie in de instroom reduceert en als beschermrooster fungeert is optioneel leverbaar.